Может ли еда заменить таблетки?

/Здоровье/

Когда еда может стать лекарством, рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

При многих заболеваниях еда имеет ключевое значение как на стадии лечения, так и на стадии поддержания длительной ремиссии.

Речь идет о любых заболеваниях ЖКТ, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Для пациентов, например, с хроническим панкреатитом, холециститом, дискинезией желчевыводящих путей крайне важно идеальное питание, идеальные пропорции по всем компонентам, особенно по жирам, чтобы не допускать обострения этих заболеваний. Определенный режим крайне важен, чтобы регулярно происходила работа желчного пузыря и поджелудочной железы", – рассказала Нурия Дианова.

Объем и количество приемов пищи влияют на качество работы пищеварительной системы. Идеальный режим питания является как лечебным, так и профилактическим мероприятием, пояснила гастроэнтеролог.

"Четырех- и пятиразовое питание в приоритете по сравнению с одно- и трехкратным питанием. Определенные порции в еде важны больше, чем таблетки, например, при рефлюксе, когда есть недостаточность кардии. У человека, который ест один-два раза в день, но большими порциями, постоянно будет изжога, могут появляться эрозии пищевода. Чем более стабильные равномерные объемы еды поступают в желудок и другие отделы, тем лучше работает пищеварительная система", – подчеркнула Нурия Дианова.

По ее словам, кулинарная обработка имеет главенствующее значение при всех заболеваниях ЖКТ, она сама по себе может являться лекарственным инструментом. Отсутствие острой, горячей, жареной, жирной пищи, которая обладает сильным сокогонным эффектом, играет колоссальную роль в период обострения абсолютно всех желудочно-кишечных заболеваний.

"При обострении гастрита, рефлюксной болезни, холецистита, панкреатита важно дать химический покой. Основные принципы лечебного питания при многих заболеваниях ЖКТ – химическое и термическое щажение. Органам нужно дать возможность отдохнуть, восстановиться", – заключила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/