Врач назвала полезные свойства сгущенки

/Вкусное утро/

Сгущенка может принести здоровью не только вред, но и пользу, уверена врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова. Она рассказала, какие ценные вещества содержит это лакомство и как его правильно употреблять.

Многим россиянам сгущенка напоминает о детстве, это популярный десерт, который в небольшом количестве может оказывать благотворное воздействие на организм, считает врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

"В процессе приготовления сгущенки натуральное молоко подвергают длительной термической обработке при температуре не более 60 градусов, что позволяет выпарить из него лишнюю влагу и увеличить концентрацию полезных веществ, которыми оно богато. В первую очередь это кальций, который обеспечивает крепость костной ткани, ногтей, волос и зубов. Он играет важную роль в передаче нервных импульсов, в работе сердечно-сосудистой системы, регуляции артериального давления и процессах свертывания крови. А присутствие жиров и витаминов А, Е и D (жирорастворимых, – ред.), которыми также богата сгущенка, создает, в частности, оптимальные условия для его хорошего усвоения. Фосфор и жирные кислоты благотворно влияют на работу мозга. Магний оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, а калий поддерживает здоровье сердца", – объяснила Александра Разаренова.

Кроме того, в сгущенке содержатся аминокислоты, которые способствуют секреции "гормона счастья" – серотонина, добавила врач-диетолог.

Однако для того, чтобы сгущенка принесла пользу здоровью, это должен быть натуральный продукт, продолжила она.

"Обращайте внимание на состав. В натуральной сгущенке нет ничего, кроме коровьего молока и сахара, который не только добавляет сладости лакомству, но и выступает в качестве консерванта. В составе не должно быть сухого молока или заменителей молочного жира. Выбирайте продукт с маркировкой "цельное коровье молоко с сахаром". Тогда даже этот "запрещенный продукт" в умеренном количестве принесет пользу", – отметила Александра Разаренова.

"Запрещенным продуктом" сгущенку делает большое количество сахара в ее составе, напомнила диетолог.

"Вред продукта объясняется высоким содержанием сахара, надо относиться к нему именно как к десерту. Лучше употреблять сгущенку через 30–40 минут после основного приема пищи, после продуктов, богатых клетчаткой и пищевыми волокнами, желательно в первой половине дня. И ограничиться количеством, не превышающим 25-30 граммов в день. Переизбыток сгущенки в рационе может не только спровоцировать набор веса, но и привести к нарушению обменных процессов, развитию сахарного диабета и метаболического синдрома", – предупредила Александра Разаренова.

Врач добавила, что от этого лакомства стоит отказаться людям с нарушениями углеводного обмена, избыточной массой тела, лактазной недостаточностью, непереносимостью белка коровьего молока, а также с синдромом избыточного бактериального роста.

Источник: радио Sputnik