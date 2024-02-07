Диетолог предупредила о рисках употребления молока

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Как употребление молочных продуктов при непереносимости лактозы или казеина может повлиять на организм, объяснила в интервью врач-диетолог Маргарита Королева.

Молочные продукты являются важной составляющей нашего рациона благодаря высокому содержанию необходимых человеку белков, жирных кислот и минеральных веществ. Однако люди с непереносимостью молока встречаются все чаще, поделилась наблюдением доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

"Мир изменился, изменилась почва, на которой растет то, что едят коровы, их питание стало не совсем естественным, изменился сам процесс выращивания животных в крупных хозяйствах, используется много компонентов, которые обеспечивают рост и сохранность поголовья скота. Поэтому и молочные продукты стали несколько иными по составу. А физиология человека отстает от меняющихся реалий, и его иммунная система не успевает под них подстраиваться", – сказала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.

В результате молочные продукты могут провоцировать различные патологические реакции в организме, отметила она.

"Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов. Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты. Организм не может до конца их переработать, и часть остается в кишечнике, будучи притянутой липкими ворсинками, что вызывает нарушение пристеночного кровообращения, и формируется иммунный ответ. Иммунная система начинает производить антитела, образуются крупные иммунные комплексы, и они уже попадают во внутренние среды организма. Вот куда они придут, там и будет аутоиммунная реакция", – уточнила Маргарита Королева.

Когда страдает щитовидная железа, человек обращается к эндокринологу, когда кожа – к дерматологу, но если первопричина заболевания неизвестна, лечение будет неэффективным, предупредила врач. Она рекомендует при появлении недомоганий, связанных со сбоями в работе иммунной системы, пройти тест на скрытую непереносимость продуктов.

"Пациенты с такого рода проблемой приходят в кабинет к врачу, в рамках компетенции которого разобраться с ней. Болезнь будут лечить, но не получат должного результата, потому что неизвестна первопричина. Нужно сделать диагностический тест. В течение десяти дней лаборатория проводит анализ на скрытую непереносимость продуктов питания. И каждый для себя получит красный список продуктов, к которым следует очень внимательно относиться. Можно не переносить не только лактозу – углевод в составе молочных продуктов, но и казеин (содержащийся в молоке белок, – ред.), и что-то, привнесенное в готовый продукт, например, пищевые добавки. Тест покажет, молочка ли это, или какие-то другие элементы рациона", – подытожила Маргарита Королева.

Источник: радио Sputnik