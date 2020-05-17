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Госдума ужесточила подписной фильтр на выборах в региональные парламенты.

Для участия в них кандидатам от малых партий и самовыдвиженцам нужно собирать подписи избирателей.

 Сейчас для отказа в регистрации избиркомы должны выявить в собранных подписях более 10% брака. Законодательная новелла предлагает снизить это число до 5%. Бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы считают, что с таким показателем они бы не дошли до участия в выборах. Эксперты полагают, что такими изменениями власти хотят проконтролировать список будущих участников думских кампаний в пользу уже состоявшихся игроков.
В прошедшую среду Госдума одобрила в трех чтениях поправки, устанавливающие для региональных выборов такой же процент брака, как и на думских,— 5%. Такие изменения содержались в пакете поправок, внесенных ко второму чтению в законопроект, разрешающий собирать часть подписей на региональных выборах в электронном виде через сайт «Госуслуги».

Источник: КоммерсантЪ

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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