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Состоялось заседание Общественного экспертного совета

Общественный экспертный совет при избирательной комиссии Краснодарского края провел первое организационное заседание в новом году. Члены Совета обсудили итоги работы и основные задачи на текущий период.

На заседании Общественного экспертного совета выступила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Турищева. Она рассказала представителям общественности о результатах работы организаторов выборов за прошедший год. В своем выступлении секретарь комиссии подробно остановилась на достигнутых всей системой избирательных комиссий Кубани результатах, а также проинформировала о выборах, предстоящих в 2021 году.

Председатель Совета Валерий Касьянов рассказал присутствующим о проведенных мероприятиях и работе общественников в дни голосования граждан. Несмотря на изменяющуюся в течение прошлого года санитарно-эпидемиологическую обстановку, общественный контроль в ходе проведения общероссийского голосования и единого дня голосования удалось только усилить благодаря деятельности членов Совета. Члены Общественного экспертного совета приняли решение одобрить результаты деятельности и практику взаимодействия общественно-консультативного органа и крайизбиркома.

Вопрос дальнейшего планирования работы Совета также нашел отражение в повестке заседания. В преддверии подготовки к старту избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва общественники планируют принять участие в образовательных и обучающих мероприятиях, которые избирательная комиссия Краснодарского края проведет для организаторов выборов, избирателей и участников избирательного процесса.

В планах у членов Общественного экспертного совета разработка новых механизмов общественного наблюдения на выборах с целью дополнительного обеспечения прозрачности и открытости избирательного процесса. Члены Совета продолжат осуществление мониторинга информации в открытых источниках и подготовку заключений с рекомендациями и предложениями к проектам нормативно-правовых актов избирательной комиссии Краснодарского края, в том числе по вопросам законодательных инициатив в целях совершенствования регионального избирательного законодательства.

Рассмотрен в ходе заседания организационный вопрос, непосредственно связанный с деятельностью Совета. На должность ответственного секретаря Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края предложена кандидатура Романа Марченко, который является руководителем Совета регионального отделения общественной организации «Россия Молодая». Предложение о его назначении одобрено Советом и передано для рассмотрения на заседании крайизбиркома.

Завершилось мероприятие обсуждением различных предложений, связанных с общественной деятельностью членов Общественного экспертного совета.

Источник: http://ikkk.ru/news/sostoyalos-zasedanie-obshhestvennogo-ekspertnogo-soveta/

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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