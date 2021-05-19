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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил один из путей реализации "русской мечты".

Что произошло? Алексей Нечаев на своем канале рассуждает о "русской мечте" - собственном доме для россиян, которые "устали" от городской суеты.

Вот несколько интересных моментов:

Факты:

За последние три года, по данным Росстата, более 3% жителей городов-миллионников переехало из квартир в индивидуальные дома. Такая же тенденция наблюдается и в средних городах.

Все последние десятилетия было наоборот: в крупных городах росли многоэтажки, а «частного сектора» становилось всё меньше.

Главный вопрос:

Как вышло, что в самой большой по площади стране мира приемлемое качество жизни и заработка существует лишь в небольших урбанизированных анклавах, куда и стягиваются со всей страны все целеустремленные люди? А вокруг — на сотни и сотни километров — пустеющие города и брошенные деревни?

Мнение:

Я не считаю нормальным ситуацию, при которой собственный дом себе могут позволить только люди из привилегированных групп. Я думаю, что нам с вами по силам переобустроить страну таким образом, чтобы любая семья, в т.ч. среднего достатка, могла позволить себе — при желании — жить в своём доме на своей земле.

Катализатор:

Пандемия послужила жестоким уроком: люди, оказавшиеся в 2020 году, по сути, запертыми в своих квартирах, да ещё и вместе с детьми, переведёнными на «онлайн-обучение», пережили тяжёлые месяцы.

Политические причины:

Зависимость во всех аспектах жизни от властей, в первую очередь коммунальных, как один из главных источников внутренней несвободы, в т.ч. политической.

Российские крупные города — ещё и самые «протестные».

Вывод:

Новые люди — вольные люди. Возможность уехать на свою землю и в свой дом от душной начальственной заботы власть предержащих — одна из важных степеней свободы.

Будущая Россия — это страна, где многоквартирные многоэтажки в основном для амбициозной молодёжи, пробивающих себе место в жизни. А большинство — взрослые, семьи с детьми, пожилые — имеют возможность жить в своём доме на своей земле.

Собственный дом с участком и семейным авто — то, что в США называют «американской мечтой». Новые люди предлагают подумать о «русской мечте».

Резюме: Согласятся ли эксперты с тем, что "русская мечта" - "это в первую очередь вопрос грамотного управления развитием территорий — транспортной сети, рабочих мест, строительной отрасли, социальной инфраструктуры и т.д." То есть, всего того, над чем ежедневно трудится огромная армия чиновников, в том числе губернаторские команды. Ну по крайней мере, должны трудиться, находясь на гражданской службе. Им стоит подумать, что часть избирателей, наверняка, проникнутся идеей.

Ваш Замгубернатора.

Источник: @matrosou