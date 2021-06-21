59 % граждан России считают, что страна идёт не туда

/Выборы.Выборы.Выборы/

Эта тревожная цифра из исследования ВЦИОМ говорит нам о том, что существующая партийно-политическая система не соответствует новым реалиям.

Первая проблема — власть оторвалась от земли и занимается имитацией диалога вместо реального разговора о волнующих людей проблемах. Клановые интересы доминируют над интересами избирателей.

Вторая проблема — нынешние парламентские партии устарели и предлагают для решения новых проблем рецепты вчерашнего дня.

Третья проблема — резко сокращается пространство для дискуссии, набирает обороты цензура в СМИ и социальных сетях.

Чтобы это изменить, нужно кардинально обновить сначала парламент, а затем и исполнительную власть, сделать независимыми суды, предложить новую экономическую и социальную политику.

Нынешняя политическая элита не в состоянии это сделать — мешают инерция, многочисленные обязательства перед группами интересов, которые висят гирей на ногах. Да они просто живут в другом мире — им сложно, часто невозможно понять, как и чем живут простые граждане России.

Выход — призвать во власть тех, кто в ней ещё не был, дать голос профессионалам, которые могут предложить свежий взгляд и работающие решения, основанные на знании реальной жизни.

Для этого и создали партию «Новые люди».

Источник: Телеграм-канал