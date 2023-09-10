10 сентября в России состоится Единый день голосования, в том числе довыборы депутатов Государственной Думы по четырем округам, выборы 26 губернаторов и десятки муниципальных кампаний

Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал на встрече с избирателями о Едином дне голосования: В нашем Славянском избирательном округе пройдут выборы глав Молдаванского и Пригородного сельских поселений Крымского района, Маевского сельского поселения Славянского района, Фонталовского сельского поселения Темрюкского района, дополнительные выборы депутатов городского совета города-курорта Анапа.

Главы сельских поселений и муниципальные депутаты – первые представители власти, к которым обращаются жители. Они постоянно живут в этом же населенном пункте, пользуются его дорогами и общественным пространством, их дети ходят в детские сады и школы, на кружки и в поликлинику.

Именно они в режиме реального времени могут отслеживать проблемы и добиваться их решения, в том числе инициативно обращаясь к депутатам Законодательного собрания края и Государственной Думы.

От профессионализма, ответственности и порядочности именно этого, низового звена власти, зависит реальное решение проблем каждой территории.

Именно поэтому я обращаюсь к избирателям с просьбой отнестись к Единому дню голосования со всей ответственностью, обязательно прийти на участки и сделать правильный выбор, поддержав людей дела, тех, кому именно вы можете доверить жизнь на малой Родине, кого знаете лично.

Со своей стороны отмечу большую работу, которую в преддверии этого дня провела избирательная комиссия Краснодарского края.

Значительный вклад в эту работу также вносит Общественная палата Краснодарского края, ежегодно обучающая и направляющая в участковые избирательные комиссии сотни наблюдателей.