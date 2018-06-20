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В Новороссийске досрочные выборы депутатов

Городская дума города-героя Новороссийска объявила досрочные выборы в двух одномандатных округах Центрального района. Выборы назначены на единый день голосования - 9 сентября.

В одном из округов выборы проходят в связи со смертью депутата Канакиди Георгия Ильича. Неоднократно он избирался от греческой диаспоры. Имел огромный авторитет среди избирателей. Неслучайно актив ТОСов Центрального района обратился к его сыну Илье, чтобы тот встал на место отца во главе общественности микрорайона Солнечный.

Второй округ покинул депутат Климов Максим Юрьевич. Свой мандат он сложил в связи с назначением в муниципалитет города-курорта Геленджика. Максим Юрьевич в должности заместителя главы будет курировать отрасль ЖКХ.

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Категория: Новости / Выборы 2018

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