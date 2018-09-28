Снайперы соединения повысили профессиональные навыки и психологическую устойчивость

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Снайперы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отработали практические действия в полевых условиях на общевойсковом полигоне «Прудбой» в рамках полевого выхода.

В процессе боевой подготовки снайперы совершенствовали профессиональные навыки разведки и ориентирования на поле боя, а так же выполнили зачетные упражнения по огневой, тактической и физической подготовкам.

Особое внимание было уделено проведению занятий по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях.

Для тренировки психологической устойчивости и усложнения выполнения задач и нормативов использовались взрывпакеты и дымовые шашки.

По завершении полевого выхода, со снайперами были проведены контрольные стрельбы, в ходе которых были уничтожены цели на различных дистанциях от 250 до 800 метров, при этом на цель было израсходовано не более двух патронов, а также выполнено ряд боевых задач в составе снайперской пары.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа