Инженеры расчистили более 40 км заснеженных дорог в Волгоградской области

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Сводным отрядом ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, за 4 дня очищено от снежных заносов глубиной до 1,5 м, более 40 км участка автодороги между населенными пунктами Гормаки и Гончары Палласовского района Волгоградской области.

В настоящее время ведется расчистка участка дороги в 10 км между населенными пунктами Гончары и Золотари для восстановления движения.

В дальнейшем во взаимодействии с подразделениями ГУ МЧС по Волгоградской области военнослужащим предстоит расчистить еще около 100 км дорог общего пользования до п. Эльтон и Паласовки.

Всего для оказания помощи в ликвидации последствий снегопада на территории Палласовского, Быковского и Николаевского районов Волгоградской области привлечено более 20 военнослужащих ЮВО и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа