Летчики оперативно-тактической авиации отработали дозаправку в воздухе ночью

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В воздушном пространстве Южного военного округа летчики истребительно-бомбардировочной авиации 4-й армии ВВС и ПВО военного округа отработали практические навыки по топливной дозаправке в воздухе днем и ночью в рамках летно-тактического учения.

В ЛТУ задействовано около 20 бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ. В качестве воздушного танкера используется самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе 8-10 самолетов.

Дозаправка в воздухе производится на высотах до 6 тыс. м при скорости 550-600 км/ч, при этом дистанция между самолетами составляет около 20 метров. Для успешной стыковки в воздухе заправочного оборудования необходимо соблюдать установленную скорость и высоту полета, а также дистанцию между самолетами.

К дозаправке в воздухе допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершат с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно.

Подготовка экипажей к дозаправке в воздухе позволяет, при необходимости, перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения дальнего перелета достаточно по маршруту следования поднять в воздух самолет-заправщик.

Источник: пресс-служба Южного военного округа