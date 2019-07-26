В Южном военном округе прошла итоговая конференция российско-пакистанского совместного военного учения «Дружба-2019»

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На территории Южного военного округа в Краснодарском крае прошла итоговая планирующая конференция представителей вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения совместного российско-пакистанского учения групп специального назначения «Дружба-2019».

Члены делегаций двух стран обсудили вопросы подготовки и проведения совместного мероприятия, состав привлекаемых сил и средств от вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Кроме того, делегация вооруженных сил Исламской Республики Пакистан ознакомилась с местами проведения совместного учения на общевойсковом полигоне Молькино.

По замыслу учения смешанные группы специального назначения, состоящие из российских и пакистанских военнослужащих, выполнят учебно-боевые задачи с использованием российского вооружения.

Совместное учение пройдет с целью обмена опытом между военнослужащими, развития и укрепления военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2019» пройдет в начале октября на территории Российской Федерации.

Всего в мероприятии примут участие около 50 военнослужащих из состава подразделений специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Источник: пресс-служа Южного военного округа