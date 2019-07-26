Саперы уничтожили 6 снарядов времен Великой Отечественной войны,найденных у газораспределительной станции в Волгоградской области
Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили снаряды, найденные в п. Серафимович Волгоградской области.
Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена рабочими при опашке поля вблизи газораспределительной станции.
Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как шесть 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
Саперы извлекли снаряды из земли и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.
С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около 1 тыс. боеприпасов различного калибра.
Источник: пресс-служба Южного военного округа
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