В Армении танкисты обучаются подводному вождению

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На танкодроме высокогорного полигона Алагяз началась легководолазная подготовка военнослужащих танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении.

Занятия проводятся на горном водном комплексе с бассейном площадью более 200 кв. м и глубиной более 5 м, оборудованным лестницами, специальными дорожками с разметками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму танка.

Танкисты, используя специальный легководолазный комплект, отрабатывают навыки погружения под воду, продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перемещение под водой, перенос трака танка, установку и закрепление троса в буксирном крюке танка.

Особое внимание при проведении занятий на воде и под водой уделяется соблюдению требований безопасности и отработке действий в случае кислородного голодания, поражения взрывной волной, преодоления психологического барьера в закрытом пространстве, при возникновении нештатных ситуаций.

К практическим занятиям по легководолазной подготовке привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 10 единиц военной техники, в том числе спасательные эвакуационные группы, обученные оказанию первой медицинской помощи при возникновении нештатных ситуаций в воде.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа