/Военные новости/

В Армении танкисты обучаются подводному вождению

На танкодроме высокогорного полигона Алагяз началась легководолазная подготовка военнослужащих танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении.

Занятия проводятся на горном водном комплексе с бассейном площадью более 200 кв. м и глубиной более 5 м, оборудованным лестницами, специальными дорожками с разметками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму танка.

Танкисты, используя специальный легководолазный комплект, отрабатывают навыки погружения под воду, продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перемещение под водой, перенос трака танка, установку и закрепление троса в буксирном крюке танка. 

Особое внимание при проведении занятий на воде и под водой уделяется соблюдению требований безопасности и отработке действий в случае кислородного голодания, поражения взрывной волной, преодоления психологического барьера в закрытом пространстве, при возникновении нештатных ситуаций.

К практическим занятиям по легководолазной подготовке привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 10 единиц военной техники, в том числе спасательные эвакуационные группы, обученные оказанию первой медицинской помощи при возникновении нештатных ситуаций в воде.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 54 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Мультизерновой - не значит полезный: Сергей Малоземов о выборе хлеба

Срезать или выкручивать: В Роскачестве напомнили, как правильно собирать грибы

"Ситуация странная". Эксперт о проблеме российской спортсменки с визой США

Почему россияне скупают недвижимость в Черногории?

«Лососевые войны»? Норвежцы испугались российской горбуши

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!