В Астрахани, Новороссийске и Севастополе в День Военно-морского флота развернут мобильные пункты отбора на военную службу по контракту

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28 июля в период с 09:00 до 18:00 по местному времени в местах празднования Дня Военно-морского флота мобильные пункты отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) проведут информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту – Твой выбор!».

Молодые люди, отслужившие в армии, а также граждане, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, смогут узнать о преимуществах военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ЮВО, а также социальных льготах и гарантиях, предоставляемых военнослужащим.

Кроме того, на городских набережных Астрахани, Новороссийска и Севастополя состоятся культурно-массовые мероприятия с участием творческих коллективов местных гарнизонов, в том числе артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Также будут развернуты выставки-экспозиции современного вооружения, а военные повара угостят всех желающих традиционными макаронами по-флотски и солдатской кашей, приготовленными в полевых кухнях.

В ЮВО парады, посвященные Дню Военно-морского флота, пройдут в воскресенье 28 июля в 09:00 по местному времени в Астрахани, Новороссийске и Севастополе. Вечером в 22:00 в городах проведения военно-морских парадов состоится праздничный салют.

Источник: пресс-служба Южного военного округа