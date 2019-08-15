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Команды стран-участниц завершили конкурсную программу «Кубка моря-2019»

В рамках Международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2019» команды стран-участниц завершили последний этап состязаний – постановку корабля на якорь и швартовую бочку.

На данном этапе команда Российской Федерации благодаря слаженным действиям экипажа смогла отлично справиться с поставленной задачей и показать лучшее время в 7 минут 27 секунд. Вторыми стали моряки из Азербайджана, затем Исламской Республики Иран и Казахстана.

Этап постановки на якорь и швартовую бочку был заключительным в программе конкурса «Кубок моря-2019».

В настоящее время судейская комиссии подводит итоги за все этапы состязаний, а команды стран-участниц готовятся к торжественной церемонии закрытия конкурса.

Торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря-2019» состоится завтра в концертном зале на территории «Сальянской казармы».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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