Впервые выездная приёмная Минобороны России приняла обращения от военнослужащих Южного военного округа в Гюмрийском военном гарнизоне в Армении

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Впервые на территории российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, специалисты основных социально значимых направлений центральных органов военного управления во главе с начальником общественной приемной Министра обороны Российской Федерации Натальей Белоусовой приступили к приему военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Основные темы обращений, которые были подняты перед должностными лицами департаментов и управлений центрального аппарата военного ведомства и представителями ЮВО, касались жилищных вопросов, социального обеспечения и льгот.

В ходе работы ветераны военной службы проявили интерес к такому проекту Минобороны России, как «Дорога памяти». Наталья Белоусова разъяснила собравшимся, порядок размещения информации о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Все обратившиеся граждане были проконсультированы в рамках компетенции представителей управлений и ведомств центрального аппарата военного ведомства и представителей ЮВО. Для решения отдельных вопросов приняты письменные обращения, которые поставлены на контроль», рассказала руководитель Выездной приемной Министра обороны Наталья Белоусова.

По итогам приема для решения рассмотренных вопросов должностным лицам были даны соответствующие поручения. Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа