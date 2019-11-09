Спецназ в Кабардино-Балкарии нашел и уничтожил диверсантов

/Военные новости/

В Кабардино-Балкарии в рамках мероприятий учебно-боевой подготовки подразделения специального назначения Южного военного округа провели тактико-специальное учение.

Подразделения спецназа отработали вопросы обнаружения отряда условного противника, его преследования и уничтожения в лесополосе.

По замыслу учения разведывательно-диверсионная группа условного противника общей численностью более 10 человек была обнаружена вблизи от стратегически важного гражданского объекта. При помощи беспилотного летательного аппарата был вычислен маршрут движения группы, их количественный состав и вооружение.

Разведывательная группа ЮВО была доставлена на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр» на безопасное удаление от «диверсантов», после чего бойцы спецназа окружили их и уничтожили.

В специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного