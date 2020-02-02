В Новороссийске полицейские обнаружили останки советских бойцов

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В год 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне в городе – герое Новороссийске, где велись ожесточенные бои с немецко – фашистскими захватчиками, полицейские обнаружили и передали поисковикам останки трех красноармейцев.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение, о том, что при проведении строительных работ в Центральном районе города обнаружен предположительно боеприпас времен Великой Отечественной Войны.

Выехав на место происшествия, в составе следственно – оперативной группы, участковый уполномоченный полиции совместно с инспектором – кинологом Управления МВД России по городу Новороссийску предприняли необходимое меры безопасности и оцепили территорию.

При обследовании участка местности было установлено, что обнаруженный предмет предположительно минометная мина времен Великой Отечественной Войны. Там же полицейские обнаружили костные останки.

Информация была передана в заинтересованные службы. На место были вызваны представители Новороссийского центра поисковых работ, которые, совместно с полицейскими обнаружили останки трех красноармейцев, множество гильз и личные вещи бойцов – бритву, армейскую кружку, кошелек, небольшую металлическую копилку и советскую монету, достоинством 20 копеек. Останки принадлежат, предположительно – морякам Советской армии, участникам операции по высадке десанта на Малую землю, погибли ориентировочно в марте 1943 года. Двое погибли от осколочных ранений, смерть третьего наступила предположительно от пулевого ранения. Именно в этот период моряки – малоземельцы продвигались вглубь территории, раздвигая плацдарм от береговой линии Малой земли, сейчас в этом районе расположена улица Дзержинского. Бойцы были похоронены во время боев в воронке от снаряда.

Поднятые из земли останки переданы поисковикам для отождествления личностей погибших, обнаруженные взрывоопасные предметы, были уничтожены в установленном законом порядке.

В сентябре, в День освобождения города – героя Новороссийска от немецко – фашистских захватчиков, останки красноармейцев будут захоронены с подобающими почестями.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску