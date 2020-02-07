На Кубани экипажи боевых вертолетов уничтожили командные пункты противника на дальних расстояниях

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В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, отработали приемы уничтожения замаскированных командных пунктов условного противника.

Пилоты ударных и транспортно-боевых вертолетов совершили более 10 учебно-боевых вылетов с применением ракетного и пушечного вооружения по различным объектам, имитирующим полевые подвижные командные пункты и бронетехнику на удалении до 3 км.

Экипажи вертолетов, осуществив пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из авиационных пушек, выполнили поставленные огневые задачи по уничтожению объектов и живой силы условного противника на лучшем по итогам 2019 года авиационном полигоне России Копанской.

Также военнослужащие ЮВО отработали элементы простого и сложного пилотирования днем и ночью, действия в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в различном диапазоне высот.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы экипажи 10 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа