В Каменске-Шахтинском откроют памятник россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества

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15 февраля 2020 года в 11.00 в парке «Патриот» инженерного соединения Южного военного округа, дислоцированного в городе Каменск-Шахтинский, состоится открытие памятника воинам, чьи жизни унесли локальные войны.

В парке развернут тематическую экспозицию, выставку военной техники, вооружения, средств связи и спецсредств, подготовленную военнослужащими инженерной бригады, Росгвардии, воинов-пограничников ЮВО.

На мероприятии будут присутствовать почетные гости, участники боевых действий, родители и родственники погибших воинов в Афганистане, Таджикистане, Чеченской республике, представители Администрации города, военнослужащие инженерного соединения ЮВО, школьники и юнармейцы.

Справочно:

18 молодых каменчан погибли, выполняя служебный долг за пределами Отчества, на афганской земле, у границ Таджикистана, в Чеченской республике.

Афганская война продолжалась 9 лет 1 месяц и 18 дней. В ней участвовали 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека получили звание Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа