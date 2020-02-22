Новое слово в авиации. МиГ-35 сможет выполнять беспилотную посадку

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Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки. В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов оценил преимущества новой техники.

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации МиГ (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Как отмечается, инженеры корпорации получили патент на систему. Новый цифровой комплекс содержит ряд инновационных блоков, повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на траекторию посадочного полета в автоматическом режиме и за меньшее время, дает продолжить снижение до появления видимости. По словам генерального директора компании Ильи Тарасенко, систему планируется внедрять как в современные, так и в перспективные авиационные комплексы марки МиГ: МиГ-35 и МиГ-29М/М2. "Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники", – отметил Тарасенко. Преимущества новой системы уже подтверждены испытаниями с положительными оценками летчиков, отмечают в корпорации. Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов оценил преимущество новой техники. "Безусловно, это новое слово в технике, в авиации. Сейчас автоматизированные системы управления самолетом имеются, и довольно хорошие, которые могут выполнять практически самостоятельный взлет, а также посадку, но до определенной высоты. Как правило, это высота выравнивания, когда летчик уже хорошо видит полосу и имеет возможность, как мы говорим, досадить самолет в режиме совместного управления: работает автомат, а летчик "помогает". Но полностью выполнить автоматическую посадку – это, конечно, другой вид техники, другие системы автоматического управления. Думаю, это перспективная работа, хороший новый шаг в эксплуатации боевой техники. И прежде всего, это безопасность полетов", – сказал Владимир Попов.

Источник: МИА «Россия сегодня»