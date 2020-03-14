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Школьники Кубани побывали в гостях у спецназа ЮВО в День призывника

На базе соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае состоялся День призывника. Мероприятие было организовано городским военным комиссариатом совместно с командованием части, администрацией района и представителями общественных ветеранских организаций.

 В рамках Дня призывника более 100 учащихся 10-11 классов районных школ, выпускники техникумов и колледжей, юнармейцы, призывники предстоящего весеннего призыва и их родители получили возможность ознакомиться с вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих спецназа.

Перед гостями выступил военный оркестр части, а личный состав дежурного подразделения продемонстрировал будущим новобранцам тактические действия по отражению нападения на военный городок и приёмы рукопашного боя с оружием.

Будущие призывники познакомились с особенностями подготовки караула и содержанием караульных собак.

В ходе мероприятия молодые люди получили ответы на вопросы, наиболее актуальные для призывников: о местах прохождения военной службы, видах Вооруженных Сил и родах войск.

 

 

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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