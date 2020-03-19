Более 40 тыс. боеприпасов применят морские пехотинцы для подготовки к соревнованиям по тактической стрельбе

/Военные новости/

В Дагестане военнослужащие полка морской пехоты Каспийской флотилии начали подготовку к соревнованиям по тактической армейской стрельбе. В ходе тренировки команда морских пехотинцев использует более 40 тыс. боеприпасов.

Морскую пехоту КФл представят 12 военнослужащих под руководством опытного офицера-мастера спорта по стрельбе.

В настоящее время на этапе тренировки морпехи отрабатывают тактику действий при выполнении упражнений в составе отделения и тренируют слаженность команды. Ежедневно большая часть времени уделяется стрельбе из автомата АК-74М и пистолета ПМ по мишеням на различных дистанциях.

В среднем каждый военнослужащий выполняет более 300 выстрелов в день, а общий расход боеприпасов на команду ежедневно – свыше 3 тыс. патронов.

Соревнования будут максимально приближены к условиям боя в городских условиях, одной из особенностей которого является стрельба по появляющимся мишеням в различных секторах городского ландшафта. Также в этом году «сюрпризом» для участников соревнований могут стать новые виды мишеней в форме шестигранника (мишень IPSC «классическая», мишень IDPA) и прямоугольника – мишень МКПС формата А-4.

Соревнования по армейской тактической стрельбе пройдут в конце марта текущего года на полигоне Молькино Краснодарского края Южного военного округа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа