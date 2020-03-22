Взрыв в Мурманске: ранены военные

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Пятеро военнослужащих получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате взрыва артиллерийского снаряда на складе боеприпасов на окраине Мурманска, сообщила пресс-служба Северного флота.

ЧП, по предварительным данным, произошло на складе ракетно-артиллерийского завода, расположенном в микрорайоне Росляково. Он находится в паре километров севернее города. Военное ведомство сообщает, что произошел подрыв артиллерийского боеприпаса.

В больницу доставили пять человек, состояние двоих врачи оцениваю как тяжелое, угрозы их жизни нет.

Комиссия командования Северного флота проводит проверку инцидента, произошедшего, по предварительной информации, в результате нарушения требований безопасности во время погрузочно-разгрузочных работ.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3250169&utm_source=push&utm_campain=notification