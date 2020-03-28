Расчеты ЗРК «Тор-М2» мотострелкового соединения провели боевые стрельбы в Астраханской области

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Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, выполнили первые в зимнем периоде обучения боевые стрельбы зенитными ракетами на полигоне Капустин Яр.

Расчеты комплексов уничтожили шесть скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. В частности, четыре цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет, две поражены их осколками. Выполнено 6 пусков боевых ракет.

Также в ходе полевого выхода личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

После проведения практических пусков зенитчики приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Северную Осетию. Они проедут железнодорожным транспортом до места постоянной дислокации около 1 тыс. км.

Стрельбы стали завершающим этапом полевого выхода зенитчиков в Астраханской области, в которых приняло участие около 150 военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано 30 единиц вооружения и военной техники. За все работы зенитчикам поставили оценку «отлично».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа