Зенитчики успешно отразили удар эшелона крылатых ракет противника

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В рамках двусторонних тактических учений зенитчики Южного военного округа успешно отразили удар крылатых ракет условного противника на полигонах в Астраханской области.

В ходе проведения учений боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2», «Оса», «Стрела-10», зенитно-ракетной системы «Тор-М2», ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», установок ЗСУ «Тунгуска» и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» провели боевые стрельбы и выполнили ряд практических задач по поражению воздушных маневрирующих целей.

Для имитации эшелона крылатых ракет условного противника были привлечены более 10 самолетов, среди которых фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25 армейской авиации ЮВО. Летчиками были осуществлены несколько заходов на различных высотах и на удалении до 100 км.

Всего к учениям привлечены более 3,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 800 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны (ПВО), а также самолеты и вертолеты 4 армии ВВС и ПВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа