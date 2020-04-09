Впервые разведчики уничтожили вертолеты противника огнем из «Арбалета»

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Разведывательные подразделения Южного военного округа в Ставропольском крае в рамках контрольных занятий за зимний период обучения впервые уничтожили вертолеты условного противника с применением новейшего комплекса с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр» в ночных условиях.

Военнослужащие обнаружили воздушные цели, вели прицельную стрельбу на дальности до 1,5 тыс. м со сменой огневой позиции ночью.

Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и распознаванием цели не менее 1,5 тыс. м.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» около 250 кг.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа