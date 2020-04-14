В Ростове-на-Дону приступили к прокладке инженерных коммуникаций многофункционального медицинского центра

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На площадке строительства военного многофункционального медицинского центра в Ростове-на-Дону строители приступили к прокладке инженерных коммуникаций. Всего планируется оборудовать 650 погонных метров водопровода и 885 погонных метров канализации. Поставка необходимых строительных материалов выполнена в полном объеме.

Кроме того, подрядчики военно-строительного комплекса МО РФ приступили к обустройству системы вентиляции. Поставленное оборудование обеспечит вентиляцию и очистку 5 тыс. квадратных метров помещений, включая индивидуальные боксы-палаты для инфицированных больных.

К строительству двухэтажного корпуса медицинского центра на 160 койко/мест приступили с 19 марта с.г. В настоящее время завершено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций каркаса. Строители завершают установку сендвич-панелей и приступили к внутренним работам и благоустройству территории.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают более 670 рабочих, в том числе 225 ночью, задействовано 25 единиц техники.

Завершение строительства, оснащения необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию объекта спланировано на 30 апреля 2020 года.

В настоящее время проработан штат медицинского персонала центра, подобранные специалисты приступили к дополнительному обучению на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

С 20 марта специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы на всех 16 площадках: в Западном военном округе в Одинцово на 100 койко/мест, Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), городе Пушкин Ленинградской области (60), в Южном военном округе в Ростове-на-Дону (160), Севастополе (60), Волгограде (100), в Центральном военном округе в Новосибирске (160), Омске (100), Оренбурге (60) и в Восточном военном округе в Сосновом бору (Улан-Уде) – на 60 к/м, Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатский (60), Анастасьевке (Хабаровский край) – на 200 к/м.

Одновременно организована централизованная поставка медицинского оборудования. Каждый центр будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Уже сейчас формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах сможет получать и гражданское население.

Источник: https://function.mil.ru/