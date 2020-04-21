Военный госпиталь в Волгограде

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В Волгоградский военный госпиталь поставлено медицинское оборудование для строящегося многофункционального медицинского центра.

Сто медицинских кроватей, а также медицинские консоли, мебель и компьютерный томограф поставлены для оборудования многофункционального медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации, строящегося в Волгограде на территории военного госпиталя.

Ход строительства медицинского центра проверил, прибывший с рабочей поездкой в Волгоград, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

«Все усилия наших военных строителей нацелены на скорейший ввод в строй самых главных на сегодняшний день объектов», – заявил генерал-полковник А.Дворников. «На территории Южного военного округа усиленными темпами ведется строительство трех центров: в Волгограде, в Ростове-на-Дону и в Севастополе, все стройки находятся на круглосуточном контроле регионального центра управления округа», – уточнил командующий войсками ЮВО.

За месяц строительных работ Волгоградского медицинского центра на 100 койко/мест на объекте завершено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций каркаса и сендвич-панелей. Строители выполнили монтаж 5,3 тыс. кв. м кровли и 148 окон. На завершающей стадии работы по монтажу перегородок внутренней отделки, системы вентиляции, водоснабжения и электросетей.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают около 800 рабочих, в том числе более 380 человек ночью, задействовано 37 единиц строительной техники.

Завершение строительства, оснащения необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию объекта спланировано на 30 апреля 2020 года.

В настоящее время укомплектован штат медицинского персонала центра, подобранные специалисты прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа