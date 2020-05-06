В 49 общевойсковую армию ЮВО поступила партия новых автомобилей повышенной проходимости Урал-4320

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В войска 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поступили 10 автомобилей Урал-4320 последней модификации.

Машины повышенной проходимости двойного назначения, обладающие значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями, будут использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки минометов.

«Урал-4320» обладает повышенной вместимостью, опорно-сцепной и геометрической проходимостью за счет колесной формулы 6х6 и специально укомплектован для эксплуатации в условиях высоких температур и труднопроходимой горной местности. Он легко преодолевает канавы шириной до 2 м, рвы и может подниматься в гору под углом до 60 градусов. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 т.

Источник: https://function.mil.ru/