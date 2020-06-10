Батальон военной полиции проходит карантинные мероприятия после возвращения из Сирии

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В мотострелковую бригаду Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную на территории Республики Дагестан, прибыли подразделения военной полиции, находившиеся в командировке в Сирийской Арабской Республике.

Личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды. На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны РФ, военного округа и 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО.

Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.

Личный состав батальона военной полиции в настоящее время проходит карантинные мероприятия в специализированном изолированном лагере. Все прибывшие военнослужащие сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Все тесты дали отрицательный результат.

Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm