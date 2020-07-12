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Военный комиссариат в Сочи в полном объеме выполнил план весеннего призыва граждан на военную службу

Военный комиссариат Южного военного округа (ЮВО) в Сочи завершил весенний призыв граждан на военную службу – в ВС РФ отправились около 500 призывников жителей города-курорта.

Сочинские новобранцы прибывали к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они были обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый новобранец получил именную банковскую карту.

Также призывники получили персональные электронные карты, на которых содержатся все необходимые личные данные граждан. Карты созданы на базе микрочипа отечественного производства.

В рамках противоэпидемиологических мероприятий на сборном пункте проводилось тестирование на коронавирусную инфекцию. Все призывники обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а по прибытии в воинские части прошли двухнедельный карантин.

Всего с начала весеннего призыва военный комиссариат ЮВО в Сочи отправил 10 групп призывников.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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