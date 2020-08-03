Налетанность летчиков увеличилась на 15% в сравнении с прошлым годом и составила более 24 тыс. часов

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С начала текущего года летчиками объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершено более 24 тыс. часов полетов, при этом на 15% увеличился план налетанности экипажей в первом полугодии по сравнению с прошлым годом.

Осуществляя перехваты целей, пуски ракет, бомбометания и проводя воздушные бои, пилоты выполнили более 57% от плана налета, при этом выполнено около 700 полетных смен.

Средний налет летчика оперативно-тактической авиации составил более 42 часов, армейской авиации – 43 часов, а летного состава транспортной авиации – более 100 часов.

В ходе учений и полётов с боевым применением было выпущено около 60 управляемых авиационных средств поражения, более 3 тыс. неуправляемых авиационных ракет, более 2,5 тыс. раз применялось стрелково-пушечное вооружение. Выполнено более 2 тысячи бомбометаний.

Летчики выполняли наиболее сложные элементы боевой подготовки – полеты в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью, а также отработали элементы сложного и высшего пилотажа при ведении воздушного боя.

С начала года в авиационные части ЮВО, базирующиеся на Кубани и в Крыму, поступило 4 новых образца авиационной техники, среди них Ми-8АМТШ «Терминатор».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm