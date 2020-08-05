Шойгу рассказал о новом оружии 2020 года

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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу рассказал о перевооружении армии и флота в 2020 году.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, оборонные предприятия выполнили госзаказ. В первом полугодии Вооруженные силы получили свыше 1100 образцов вооружения. Это, в частности, 16 самолетов различного класса и предназначения, 53 вертолета, в том числе 18 усовершенствованных Ми-8МТВ5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 боевых кораблей, в том числе атомная подлодка «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Ряд новейших образцов оружия представят в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020.

Источник: https://www.mk.ru/