Наплавной железнодорожный мост обеспечит обход основного железнодорожного моста через Волгу на период спецучения

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На мостовом переходе через р.Волгу в Астраханской области в обход основного железнодорожного моста подразделения железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) наведут наплавной железнодорожный мост НЖМ- 56 В целях организации бесперебойного движения железнодорожного транспорта в ходе специального учения сил материально-технического обеспечения впервые будет организовано сопряжение наплавного ж/д моста и инвентарного ж/д моста ИМЖ-50.

Силами железнодорожных воинских частей на учении будут отработаны порядок организации полевого пункта управления, а также действий личного состава по проведению технической разведки и разминированию. После восстановления железнодорожного пути и вывода условно горящего парома с линии переправы воины-железнодорожники обеспечат переправу железнодорожных цистерн с горючим, платформ с техникой и вагонов с материальными средствами. Также специалисты железнодорожных войск на спецучении организуют автомобильную переправу, работу спасательного водолазного поста и мастерских на железнодорожном ходу.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево- Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm