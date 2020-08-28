Береговые войска Каспийской флотилии провели динамический показ боевых возможностей в ходе Международного форума «Армия-2020»

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Сегодня в Дагестане, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) провели 5 эпизодов демонстрирующих боевые возможности вооружения, военной и специальной техники береговых войск КФл.

Зрителям и гостям форума были продемонстрированы боевые возможности БТР-82А с ведением огня холостыми выстрелами из 30 мм пушки 2А72 и имитацией уничтожения целей при помощи подрыва имитационных зарядов; выполнение нормативов и профессионализм артиллерийских расчётов гаубиц Д- 30 по занятию неподготовленной огневой позиции и ведению огня по наблюдаемой неплановой цели.

Кроме того, расчёты беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» продемонстрировали действия при ведении разведки и выдачи данных для стрельбы артиллерийским подразделениям.

Особенно зрелищным стал эпизод по овладению объектами противника на побережье в ходе высадки штурмовых групп морского десанта действующих на быстроходных лодках БЛ-680 с моря, при поддержке авиации 4 Армии ВВС и ПВО.

Также присутствующие на форуме зрители смогли увидеть показательные выступления морских пехотинцев по армейскому рукопашному бою, метанию холодного оружия, элементы гиревого спорта и преодоление военнослужащими полосы препятствий.

Для гостей форума была подготовлена концертная программа творческих коллективов Республики Дагестан «Виват Россия!», организована работа полевых кухонь и пункта отбора на военную службу по контракту.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проводится одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г. в целях демонстрации мощи ВС РФ, развития научно-технического потенциала оборонно- промышленного комплекса РФ, военно-технического сотрудничества и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в интересах ВС РФ.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm