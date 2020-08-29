В Новороссийске прошёл форум "Армия-2020"

/Военные новости/

В гавани Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота прошёл международный военно-технический форум "Армия-2020".

Он длился три дня, с 27 по 29 августа. На мероприятии показали около пятидесяти единиц вооружения, военной техники и специального водолазного снаряжения. Также впервые в форуме задействовали новый большой гидрографический катер проекта 23040Г "Борис Слободник", который построили для флота. Всё мероприятие проходило в строгом соответствии с мерами безопасности, вызванными пандемией коронавируса: присутствующим измеряли температуру и обязывали их носить маски. Ключевыми задачами проведения форума были: стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса РФ, популяризацию службы в войсках России среди молодёжи, а также укрепление сотрудничества с предприятиями промышленности. В показе участвовала и техника ВДВ: зенитно-ракетные комплексы, бронеавтомобили и бронетранспортёры, мотовездеходы и прочие. Боевые пловцы продемонстрировали зрителям особые навыки, задача отряда — борьба с подводными диверсионными силами и средствами врага.

Источник: https://kuban.mk.ru/