Артиллеристы морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые стрельбы на морском побережье в Дагестане

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Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели боевые стрельбы по морским целям на полигоне Турали в Дагестане.

В рамках плановых двусторонних тактических учений артиллеристы КФл заняли оборону морского побережья в условиях применения противником оружия массового поражения.

Командиры артиллерийских батарей 122 мм гаубиц Д-30 рассредоточили огневые подразделения и выполнили смену районов их расположения. Личный состав расчётов орудий отработал нормативы по применению средств индивидуальной защиты в зонах заражения. Кроме того, артиллеристы обеспечили инженерное оборудование огневых позиций.

В двустороннем тактическом учении подразделений морской пехоты принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц вооружения и техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские гаубицы Д-30, реактивные установки БМ-21 «Град», минометы 2С12 «Сани».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm