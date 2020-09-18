Снайперы уничтожили беспилотники условного противника

/Военные новости/

Снайперы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии провели тактическую тренировку по уничтожению беспилотной авиации противника из снайперских винтовок.

В ходе тактической тренировки имитировались атаки дронов на охраняемые объекты.

Снайперы отработали ведение прицельного огня по светоотражающей мишени, когда она видна считанные секунды.

Особое внимание на этих учениях уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 300 военнослужащих российской военной базы ЮВО.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm