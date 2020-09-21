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На СКШУ «Кавказ-2020» создана многоуровневая система разведки

Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Тахион», «Форпост» позволяет непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника.

Действуя в связке с комплексом разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, беспилотные летательные аппараты с высокой степенью эффективности обеспечивают идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения.

КРУС «Стрелец» позволяет мобильным элементам разведки, оснащенным системой опознавания «свой-чужой», сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами и приборами прицеливания.

На тактическом уровне действует оптико-электронный комплекс «Ирония», поставленный на вооружение соединения спецназа Южного военного округа. Его применение позволяет круглосуточно и в любую погоду вести визуальную разведку и передавать координаты огневым средствам для уничтожения вооружения, военной техники и объектов условного противника.

Источник: https://function.mil.ru/for_media/contacts/dimk.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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