Морские пехотинцы Каспийской флотилии начали подготовку вооружения и военной техники к зимнему периоду эксплуатации

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Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа дислоцированные в республике Дагестан, приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе мероприятий личный состав выполнит полный комплекс работ сезонного обслуживания ВВТ. Будут проведены работы по замене масел и специальных жидкостей, а также проверка функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

В настоящее время с военнослужащими прошли инструкторско- методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе проведения работ в парках, на открытых площадках и хранилищах. Развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов.

В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено свыше 40 технических операций на каждой штатной единице.

Завершающим этапом перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ специальной комиссией КФл.

Всего будет обслужено более 400 ед. военной и специальной техники, находящейся на вооружении подразделений морской пехоты флотилии.

Проведение данных регламентных работ значительно увеличивает ресурс техники, а также вероятность безотказной работоспособности узлов и агрегатов ВВТ в различных климатических условиях.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm