Южное таможенное управление: за 9 месяцев 2020 года выявлено более 3,8 млн единиц контрафактной продукции

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В Южном таможенном управлении контроль соблюдения прав интеллектуальной собственности традиционно является одним из важнейших направлений деятельности.

За 9 месяцев 2020 года выявлено более 3,8 млн единиц контрафактной продукции (9 месяцев 2019 г. – 72 тыс. единиц контрафактной продукции). Сумма предотвращенного ущерба от ввоза нелегальной продукции составила более 900 млн руб.

Кроме того, в отношении 3 млн единиц продукции получены заключения правообладателей о контрафактности, проводятся мероприятия для признания товаров контрафактными в суде. За 9 месяцев 2020 года по фактам нарушенияправ интеллектуальной собственности возбуждено 94 дела об административных правонарушениях.

Значительное увеличение количества контрафактных товаров обусловлено усилением аналитической работы по предотвращению производства и оборота контрафактной табачной продукции. Так, Ростовской таможней выявлено 3,5 млн упаковок для производства сигарет – подделок под продукцию ООО «Донской табак» и под продукцию «Аль Матуко Тобакко КО».

Помимо упаковок для сигарет в регионе деятельности ЮТУ наиболее часто выявляемыми контрафактными товарами являются игрушки и товары легкой промышленности. В 2020 году изымались одежда, ткани с товарными знаками «DIOR», «LOUIS VUITTON», «Nike», «Adidas», товары для детей с изображениями персонажей Дисней, «Маша и Медведь», «Щенячий патруль», с товарными знаками «L.O.L. SURPRISE», «Apple».

Таможенными органами Юга России принимаются меры по недопущению введения в оборот контрафактных товаров различных видов и сфер

использования.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления