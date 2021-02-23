Химики закрыли свыше 5 га военного полигона в ходе учения на Северном Кавказе

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Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) установили завесу на площади свыше 5 га военного полигона для прикрытия движения войск на Северном Кавказе.

В ходе учения по отражению массированного ракетного удара условного противника военные химики скрыли склады с топливом, маршруты следования воинских колонн, а также пункты развертывания стартовых позиций ракетного комплекса «Искандер-М».

Сплошная аэрозольная завеса поднялась в воздух на высоту около 100 м, а также скрыла площадь более 5 га от средств воздушного нападения условного противника. Завеса была создана с помощью термодымовых машин ТДА-3.

Также военнослужащие в ходе учения выполнили задачи по обнаружению радиоактивных и отравляющих веществ на новейших машинах РХБ разведки РХМ-6. Расчеты провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию условно зараженной техники, обеззараживание участков местности и дорог в случае загрязнения окружающей среды при техногенной катастрофе.

К учению привлекалось более 1 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 90 единиц специальной военной техники ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа