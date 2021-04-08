Мотострелки защитили морское побережье в условиях максимальной маскировки

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Мотострелковые подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали защиту морского побережья на общевойсковом полигоне Опук в Крыму.

В целях максимальной скрытности командиры тактических групп выполнили маневры в темное время суток, задействовав приданные им подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, инженерные подразделения обеспечили оперативное оборудование основных и запасных укрытий для личного состава и боевой техники мотострелков. Прикрытие от возможных ударов беспилотной авиации обеспечила мобильная тактическая группа в составе боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны и средств РЭБ.

Контроль эффективности выполнения задач тактическими группами общевойсковой армии осуществили расчеты беспилотной авиации.

По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в рамках контрольной проверки комплексные комиссии оценивают способность командиров тактического звена управлять приданными подразделениями различных родов войск.

«В процессе двусторонних ротных, батальонных и полковых тактических учений в рамках контрольной проверки важно оценить навыки командиров тактического звена в управлении приданными подразделениями, их способность организовать огневое поражение целей в системе разведывательно-огневых комплексов», – пояснил генерал армии А. Дворников.

Ранее сообщалось о совершении маршей комбинированным способом соединениями и воинскими частями ЮВО на общевойсковые полигоны для сдачи контрольной проверки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Начальник пресс-службы Южного военного округа

полковник Вадим Астафьев