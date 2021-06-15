Генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин провел рабочую встречу с командованием ЮВО

/Военные новости/

Глава «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин в Ростове-на-Дону провел рабочую встречу с командованием Южного военного округа. Стороны обсудили вопросы надежного электроснабжения существующих и технологического присоединения новых объектов Минобороны России в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В текущем году выполнено технологическое присоединение четырех стратегических для обороноспособности страны объектов в Астраханской области, Республике Северная Осетия – Алания, Краснодарском крае. Для этого установлено новое оборудование, построено свыше 9000 м кабельных и воздушных линий.

В 2020 году на юге страны «Оборонэнерго» повысило надежность электроснабжения военных аэродромов, обеспечило электроснабжение объектов электросетевой инфраструктуры для проведения командно-штабных учений «Кавказ-2020», в которых приняли участие свыше 80 000 человек.

Кроме того, филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» в максимально сжатые сроки выполнил технологическое присоединение четырех многофункциональных медицинских центров по лечению коронавирусной инфекции в Республике Дагестан, Ростовской и Астраханской областях. Объем присоединяемой мощности составил свыше 2500 кВт. Также для нужд Минобороны России в 2020 году завершено строительство подстанций 110 кВ «Геопорт», 110 кВ «Науменковская», 110 кВ «Ашулук».

Вместе с тем генеральный директор «Оборонэнерго» в рамках рабочей поездки проинспектировал РЭС «Ростовский» филиала «Северо-Кавказский». В торжественной обстановке за значительный вклад в развитие электросетевого хозяйства Сергей Кирюхин вручил памятные медали «100 лет ГОЭЛРО» работникам района электрических сетей «Ростовский».

Также глава компании наградил медалями «100 лет ГОЭЛРО» Ларису Михайловну Алешаеву и Игоря Борисовича Козлова, которые много лет проработали в «Оборонэнерго», а сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Юлия Шулепова