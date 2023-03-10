В Крымском районе работает «Фонд помощи военным и казачеству Крымского района»

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По инициативе предпринимательского сообщества и актива жителей при поддержке администрации Крымского района в муниципалитете создана некоммерческая организация «Фонд помощи военным и казачеству Крымского района».

- Всестороннюю поддержку Фонду оказывают предприниматели, крупные предприятий района, неравнодушные жители, депутат Государственной Думы РФ Иван Иванович Демченко, - отметил глава Крымского района Сергей Лесь. - Благодаря фонду казаки Крымского РКО доставляют «за ленточку» квадрокоптеры, тепловизоры, инструменты, медикаменты, печи-буржуйки, генераторы, гуманитарный груз.

Фонд создан на основе добровольных имущественных взносов для оказания помощи и поддержки Вооружённым силам Российской Федерации, войскам Росгвардии, военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу ВС РФ и Росгвардии, сотрудникам правоохранительных органов, а также казакам Кубанского казачьего войска, иным воинским формированиям, добровольцам, в том числе принимающим участие в военных действиях, военных конфликтах и военных операциях.

Фонд также оказывает помощь и поддержку членам семей мобилизованных и добровольцев.

Подробная информация о деятельности Фонда, новости - на официальном сайте: https://нко-фпвик.рф/