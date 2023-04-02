Депутат Госдумы Иван Демченко: благодарю всех, кто поддерживает наших бойцов и делает всё возможное для Победы!

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В путь на передовую отправляется техника, подготовленная для выполнения боевых задач. Депутата Госдумы Ивана Демченко поддерживают все, кто знает о его решениях помогать бойцам сообща.

Автомобили ГАЗ-66, УАЗ «буханки», оборудованные для перевозки раненных, подготовлены к маскировке в условиях весенне-летней «зеленки».

Также техника усилена для движения по бездорожью. По заявкам военных переданы квадрокоптеры, а также бензопилы для расчистки территорий дислокации. За наших бойцов переживают, все, кто в команде Ивана Демченко.

? Важна любая поддержка! Благодарю всех, кто в команде и помогает своими силами участникам СВО - в покупке и ремонте автомобилей, в поиске дефицитного оборудования, в доставке гуманитарных грузов по опасному пути! Общими усилиями вместе придем к Победе, - отметил депутат в своей благодарности к трудовым коллективам.

Иван Иванович лично контролирует всё, что касается помощи бойцам. Проверку прошли комплексы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов беспилотников. Оборудование передано 7 десантно-штурмовой дивизии.

Помощь подшефным депутату подразделениям от Команды Демченко будет продолжена.