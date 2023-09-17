Депутат Иван Демченко отметил работу волонтерских групп в Анапе: "Горжусь местными жителями, которые работают волонтерами в наше неспокойное время"

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В своих социальных сетях депутат рассказал о том, как жители Анапы заботятся и помогают ребятам, которые служат сейчас на территории СВО.

Волонтеры регулярно собираются для изготовления одежды бойцам на фронт. Депутат помог в приобретении швейного оборудования. А активисты кроят, шьют, набивают госпитальные подушки. Желающие, но не обладающие опытом, обучаются на месте.

Работая вместе и с пользой проводя свой досуг, волонтеры сближаются и становятся одной большой семьей. И чем крепче становится волонтерское движение, тем больше помощи получают наши защитники.

«Победа ковалась в тылу, как и в годы Великой отечественной войны, так и сейчас. Наши волонтеры делают для этого все! Я ощущаю большую гордость, говоря, что многие из них являются жителями города Воинской Славы, города–курорта Анапа», - отметил депутат.